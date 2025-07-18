Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки цілей збила українська ППО з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
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Що сказав Ігнат про роботу ППО в час війни?
За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона збила близько 25 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" і майже 2,5 тисячі крилатих ракет.
Дуже багато вже ворог запустив по нас саме ударних БпЛА типу "Шахед". Жовтень 2022 року – перший "Шахед" було збито. Встановлено, що цей "Шахед" іранського виробництва, а зараз Росія має можливість масштабувати це виробництво і збільшувати цифру,
– розповів Ігнат.
Він також зазначив, що в одну із ночей країна-агресорка атакувала Україну близько 350 "Шахедами", що є новим антирекордом.
За словами Ігната, узагальнену статистику щодо збиття російських ракет нададуть орієнтовно до Дня Повітряних сил, який в Україні відзначають 3 серпня. Він зауважив, що балістики вдалося збити значно менше, ніж крилатих ракет. Зокрема, зі 160 "Кинджалів" збито 48.
Проте на думку Ігната, це дуже високий показник, особливо з урахуванням того, що ці ракети з’явилися у травні 2023 року, і першу таку ракету українська ППО збила саме тоді.
Зазначимо, що у ніч на 18 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Ворог запустив 35 "Шахедів", під ударом опинилися східні області. ППО України вдалося збити 11 ударних БпЛА.