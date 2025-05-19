Оккупанты не способны осуществить прорыв на фронте. Им удается достигать лишь незначительных и медленных продвижений ценой больших потерь. Издание Foreign Policy считает, что Москва постепенно, но неотвратимо начинает проигрывать эту войну, передает 24 Канал.

Смотрите также Действительно ли Россия оккупировала Багатырь: ВСУ рассказали о ситуации и тактике врага

Почему Кремль проигрывает в Украине

Журналисты отмечают, что у Путина нет другого выхода из войны, как в той или иной форме признать "поражение". Кремлю все труднее скрывать последствия его агрессии против Украины для своих граждан. Экономика России продолжает разрушаться. Происходит падение цен на энергоресурсы из-за торговых войн Трампа. Спад экономики Китая грозит опустошить бюджет России, который зависит от экспорта нефти и газа.

Издание указывает, что россияне уже начали задумываться над тем, стоит ли эта война бедного будущего и роста цен.

На фронте у врага тоже не все хорошо. Противник оказался под двумя серьезными военными дилеммами.

Первая – это его неспособность продвигаться вперед. Уже несколько месяцев оккупанты безуспешно пытаются взять Покровск. Только в этом году российские потери составляют более 100 тысяч человек погибшими и ранеными. Ожидается, что к концу 2025 года потери России с начала войны пересекут отметку в миллион человек. Причем, вряд ли, ей удастся добиться стратегического улучшения собственного положения на фронте по сравнению с 2022 годом.

Вторая дилемма – это несокрушимость Украины. Не сумев военным путем оккупировать страну, Путин прибегнул к террору гражданских. Диктатор рассчитывал запугать украинцев и вынудить их к капитуляции. Впрочем, этот подход дал обратный эффект. Действия оккупантов лишь убедили украинцев, что нужно сопротивляться. Украина меньше и беднее, не создана для войны на истощение, но демонстрирует высокую силу духа и инновационность, позволяющие ей держаться.