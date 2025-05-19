Об этом 24 Каналу рассказал представитель тактической группы "Угледар", подполковник Алексей Бельский.

Смотрите также Россия хочет окружить Покровск и влетает в Багатир: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация в селе Багатир сейчас

Так, Бельский отметил, что выдавать желаемое за действительное – это обычное явление для российского военного руководства. Он напомнил, что еще в марте Россия отчитывалась о захвате сел Константинополь и Андреевка, а 1 апреля – об "освобождении" Разлива. Однако Вооруженные Силы сохраняют присутствие в каждом из этих населенных пунктов.

Битва за Богатырь началась 5 мая. Враг атаковал населенный пункт одновременно с 3 – 4 направлений: бронетехникой, на автомобилях, багги, мотоциклах, пешком. Трижды штурмовые группы противника размещали российский флаг на окраинах села,

– указал спикер.

Каждый раз украинские воины вычищали Богатырь от оккупантов и от их триколора. Именно поэтому враг изменил тактику: теперь он по одному, в основном ночью, отправляет штурмовиков в специальных плащах (пончо), чтобы усложнить их обнаружение с помощью украинских БПЛА с тепловизорами.

"Стараются двигаться лесополосами с минимальным запасом воды и пищи для единственной цели – зайти и закрепиться в окрестностях Богатыря", – указали в тактической группе "Угледар".

Бои за Богатырь продолжаются: смотрите видео

Поэтому поля и дороги неподалеку и улицы в самом населенном пункте усеяны телами подобных "одиноких приблуд".

Что происходит в Богатыре сейчас: смотрите видео

Населенный пункт Богатырь до сих пор остается под контролем военнослужащих 33 отдельной механизированной бригады тактической группы "Угледар".