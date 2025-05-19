Про це 24 Каналу розповів речник тактичної групи "Вугледар", підполковник Олексій Бєльский.

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Яка ситуація в селі Багатир зараз

Так, Бєльский зазначив, що видавати бажане за дійсне – це звичне явище для російського військового керівництва. Він нагадав, що ще в березні Росія звітувала про захоплення сіл Костянтинопіль та Андріївка, а 1 квітня – про "звільнення" Розливу. Проте Збройні Сили зберігають присутність у кожному з цих населених пунктів.

Битва за Багатир розпочалася 5 травня. Ворог атакував населений пункт одночасно з 3 – 4 напрямків: бронетехнікою, на автомобілях, баггі, мотоциклах, пішки. Тричі штурмові групи противника розміщували російський прапор на околицях села,

– вказав речник.

Кожного разу українські воїни вичищали Багатир від окупантів та від їхнього триколора. Саме тому ворог змінив тактику: тепер він по одному, здебільшого вночі, відправляє штурмовиків у спеціальних плащах (пончо), щоб ускладнити їх виявлення за допомогою українських БПЛА з тепловізорами.

"Стараються рухатися лісосмугами з мінімальним запасом води та їжі для єдиної мети – зайти та закріпитися на околицях Багатиря", – вказали у тактичній групі "Вугледар".

Бої за Багатир тривають: дивіться відео

Через це поля та дороги неподалік та вулиці у самому населеному пункті всіяні тілами подібних "одиноких приблуд".

Що відбувається у Багатирі зараз: дивіться відео

Населений пункт Багатир і досі лишається під контролем військовослужбовців 33 окремої механізованої бригади тактичної групи "Вугледар".