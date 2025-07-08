О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.
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С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают: В ОВА сообщили, что во временно захваченных россиянами районах Луганской области из-за аварийного водопровода без питьевой воды остаются 150 тысяч человек. Речь идет о жителях Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда окрестных сел и поселков, захваченных Россией еще в 2014 году. В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания. "Крымская солидарность" сообщает, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил меру пресечения участникам дела "третьей Джанкойской группы". Али Мамутов, Нариман Аметов, Вохид Мустафаев и Энвер Халилаев останутся в СИЗО как минимум до 13 октября, Ремзи Куртнезиров - под домашним арестом до той же даты, В ВМС рассказали о количестве российских ракетоносителей, которые выведены в море. Сколько российских кораблей выведено в море: Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине дополнительное оборонительное оружие. Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Они очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия - в первую очередь оборонительного, Представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил, что из-за российских ударов ТЦК, возможно, придется в определенной степени менять формат предоставления услуг. Среди возможных вариантов:
Актуальная статистика потерь врага
150 тысяч жителей ВОТ Луганщины остаются без питьевой воды
Суд в России оставил участников дела "третьей Джанкойской группы" в СИЗО
– говорится в сообщении.
Сколько российских кораблей есть в море на боевом дежурстве
Трамп сообщил, что предоставит Украине "еще немного оружия"
– заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
ТЦК могут переформатировать
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
В ОВА сообщили, что во временно захваченных россиянами районах Луганской области из-за аварийного водопровода без питьевой воды остаются 150 тысяч человек.
Речь идет о жителях Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда окрестных сел и поселков, захваченных Россией еще в 2014 году.
В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания.
"Крымская солидарность" сообщает, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил меру пресечения участникам дела "третьей Джанкойской группы".
Али Мамутов, Нариман Аметов, Вохид Мустафаев и Энвер Халилаев останутся в СИЗО как минимум до 13 октября, Ремзи Куртнезиров - под домашним арестом до той же даты,
В ВМС рассказали о количестве российских ракетоносителей, которые выведены в море.
Сколько российских кораблей выведено в море:
Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине дополнительное оборонительное оружие.
Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Они очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия - в первую очередь оборонительного,
Представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил, что из-за российских ударов ТЦК, возможно, придется в определенной степени менять формат предоставления услуг.
Среди возможных вариантов: