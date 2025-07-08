Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:
- Особового складу – близько 1 028 610 (+1 070) осіб;
- танків – 10 995 (+0);
- бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
- артилерійських систем – 30 034 (+41);
- РСЗВ – 1 434 (+2);
- засобів ППО – 1 192 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
- крилатих ракет – 3 439 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 456 (+86);
- спеціальної техніки – 3 927 (+0).
150 тисяч жителів ТОТ Луганщини залишаються без питної води
В ОВА повідомили, що у тимчасово захоплених росіянами районах Луганської області через аварійний водогін без питної води залишаються 150 тисяч людей.
Мовиться про жителів Кадіївки, Брянки, Зоринська та низки навколишніх сіл і селищ, захоплених Росією ще у 2014 році.
Протягом 11 років відновленню критичної інфраструктури росіяни не приділяли жодної уваги.
Суд у Росії залишив учасників справи "третьої Джанкойської групи" у СІЗО
"Кримська солідарність" повідомляє, що південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив запобіжний захід учасникам справи "третьої Джанкойської групи".
Алі Мамутов, Наріман Аметов, Вохід Мустафаєв і Енвер Халілаєв залишаться в СІЗО щонайменше до 13 жовтня, Ремзі Куртнезіров - під домашнім арештом до тієї ж дати,
– йдеться у повідомленні.
Скільки російських кораблів є у морі на бойовому чергуванні
У ВМС розповіли про кількість російських ракетоносії, які виведено у море.
Скільки російських кораблів виведено в море:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Трамп повідомив, що надасть Україні "ще трохи зброї"
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати мають відправити Україні додаткову оборонну зброю.
Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Вони дуже сильно постраждали. Ми відправимо ще трохи зброї — в першу чергу оборонної,
– заявив Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
ТЦК можуть переформатувати
Речник Командування Сухопутних військ Віталій Саранцев повідомив, що через російські удари ТЦК, можливо, доведеться певною мірою змінювати формат надання послуг.
Серед можливих варіантів:
- заходи розосередження військовослужбовців;
- надання послуг дистанційно;
- розширення цифровізації.