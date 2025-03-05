Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что говорится не об одном – двух солдатах, а о сотне. Россияне выдохлись и массово отказываются вступать в бой.

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Почему наступление врага останавливается

Количество боестолкновений на линии фронта значительно уменьшилось. Если сравнить с ноябрем 2024 года по январь 2025, то мы видели примерно 150 – 200 боестолкновений каждый день. Тогда враг существенно продвигался, Украина теряла территории.

Сейчас в сводках Генштаба сообщают, что боестолкновений стало 80 – 90 в сутки. Все равно есть потеря определенных территорий, но темп значительно упал. Это можно объяснить несколькими факторами.

Первый – враг действительно выдохся, морально истощился и не имеет сил для наступления. Второй – у россиян большая проблема с бронетехникой,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Мы видим штурмы, но они относительно небольшие. Говорится о 2 – 4 единицах техники. Россияне, обычно, теряют их во время этих штурмов. С артиллерийскими снарядами также могут быть проблемы, в частности с логистикой на отдельные участки фронта.

Единственное, что у них усилилось за последние месяцы – это дроны. Противник вырос в этой сфере примерно на 20%. Другие направления – серьезно истощены.