Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що мовиться не про одного – двох солдатів, а про сотню. Росіяни видихнулися і масово відмовляються вступати у бій.

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Чому наступ ворога зупиняється

Кількість боєзіткнень на лінії фронту значно зменшилась. Якщо порівняти з листопадом 2024 року по січень 2025, то ми бачили приблизно 150 – 200 боєзіткнень кожного дня. Тоді ворог суттєво просувався, Україна втрачала території.

Зараз у зведеннях Генштабу повідомляють, що боєзіткнень стало 80 – 90 за добу. Все одно є втрата певних територій, але темп значно впав. Це можна пояснити декількома факторами.

Перший – ворог справді видихнувся, морально виснажився і не має сил для наступу. Другий – у росіян велика проблема з бронетехнікою,

– наголосив Павло Нарожний.

Ми бачимо штурми, але вони відносно невеликі. Мовиться про 2 – 4 одиниці техніки. Росіяни, зазвичай, втрачають їх під час цих штурмів. З артилерійськими снарядами також можуть бути проблеми, зокрема з логістикою на окремі ділянки фронту.

Єдине, що у них посилилося за останні місяці – це дрони. Противник виріс у цій сфері приблизно на 20%. Інші напрямки – серйозно виснажені.