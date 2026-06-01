Для Путина нарастает кризис с мобилизацией в России, – ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал о проблемах в России. Оккупантам все труднее набирать людей в армию.

Об этом Юсов сказал на международном форуме "Архитектура безопасности".

Какие проблемы есть у россиян с мобилизацией?

По словам Андрея Юсова, Россия давно работает над тем, чтобы дополнительно привлекать людей. В частности, в отношении иностранных наемников "пробуют наращивать работу".

Рекрутинговые работы и мобилизационные мероприятия не останавливались в течение всех лет полномасштабной войны.

Для чего им новые люди? Все логично. Потери надо компенсировать, и масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя,

– пояснил представитель ГУР.

Для Путина и оккупационной армии это дополнительный вызов, они ищут решение этой проблемы. Ведь мобилизовать заключенных и штрафников уже недостаточно.

"Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры", – рассказал Юсов.

Интересно, что 1 июня Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал: Россия въедет в стену реального кризиса благодаря своей глупости. Но Путин даже не получает всей информации об ударах по НПЗ и не только.