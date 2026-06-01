Про це Юсов сказав на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Дивіться також "Україна запустить розпад Росії": інтерв'ю чеченських добровольців про Кадирова і що буде, якщо Путін помре

Які проблеми є в росіян з мобілізацією?

За словами Андрія Юсова, Росія давно працює над тим, щоб додатково залучати людей. Зокрема, стосовно іноземних найманців "пробують нарощувати роботу".

Рекрутингові роботи та мобілізаційні заходи не зупинялися протягом усіх років повномасштабної війни.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Для чого їм нові люди? Все логічно. Втрати треба компенсовувати, і масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою,

– пояснив представник ГУР.

Для Путіна та окупаційної армії це додатковий виклик, вони шукають вирішення цієї проблеми. Адже мобілізовувати в'язнів і штрафників уже недостатньо.

"Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", – розповів Юсов.

Цікаво, що 1 червня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав: Росія в'їде в стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Але Путін навіть не отримує всієї інформації про удари по НПЗ і не тільки.