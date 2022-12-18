Россияне продолжают терпеть поражение на фронте. Несмотря на это, российские власти полагают, что отечественные артисты помогут поднять захватчикам моральный дух.

Если оккупанты не идут к Кобзону, то Кобзон идет к оккупантам. Недавно Минобороны России объявило о создании двух "прифронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа войск, вовлеченных в "специальную военную операцию".

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Кто будет развлекать захватчиков

По информации российских СМИ, в "творческие ряды" войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Такое нововведение было внесено после недавней кампании российского МО, направленной на поощрение общественности дарить музыкальные инструменты солдатам.

В Минобороны Великобритании отмечают, что военная музыка и организованные развлечения для бойцов имеют давнюю историю во многих армиях. Однако именно в России такие меры тесно переплетены с концепцией идеологического воспитания советских времен.

Что действительно беспокоит оккупантов

Слабым местом русской армии является, безусловно, хрупкий моральный дух. Однако беспокойство солдат прежде всего сосредоточено на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве и проблемах с зарплатой.

Более того, у российских наемников до сих пор нет соответствующего оборудования и боеприпасов и они совсем не понимают, за что воюют. Поэтому усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения.

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