Так, российские захватчики пытаются вытеснить оттуда украинских военных. Об этом в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Где россияне усилят давление до 9 мая

Таким образом, россияне стремятся дойти до Лимана Донецкой области и оккупировать его. А потом отбросить Вооруженные Силы за Северский Донец и Оскол. Военный эксперт подчеркнул, что это стратегическая задача оккупантов. Это позволило бы врагу занять выгодные рубежи для обороны.

В ближайшее время россияне постараются продолжить наступательные действия с применением техники,

– предположил Свитан.

По его словам, в район Кременной россияне перебросили тяжелую технику. Кроме того, враг получил боеприпасы.

"Вероятнее всего, до 9 мая россияне попытаются провести наступательные действия со стороны Кременной на Белогоровку и Лиман через Торское", – отметил военный эксперт.

Как будут отвечать ВСУ

Свитан рассказал, что группировка российских захватчиков, которая находится в тамошних лесах, уже готова к наступлению. Однако для оккупантов есть плохая новость – наши войска тоже готовы атаковать.

Мы можем погнать их на контратаке и на "плечах" зайти в Кременную. То есть в ближайшее время на запад и юг Кременной будут однозначно проходить усиленные боевые действия. Возможно даже большей интенсивности, чем в районе Бахмута,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он также объяснил, что россиянам необходимо провести эти наступательные действия, поскольку на этом отрезке фронта есть очень короткие "плечи" поставок. Ведь в российских Валуйках расположен большой военный хаб врага, где находятся еще несколько десятков тысяч оккупантов и техника.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Оккупанты готовятся бежать из Запорожья и Херсонщины

В то же время в стране-агрессоре начали активно распространять видео, где рассказывают, что России нужно вывести войска из Украины, но якобы оставить за собой Крым и Донбасс. Это началось после заявления главаря ЧВК "Вагнера", что якобы 10 мая он будет выводить своих наемников из Бахмута из-за "снарядного голода".

По мнению Свитана, это традиционная ИПСО Кремля, направленная на внутреннего потребителя. Она имеет 2 цели:

измерить настроения в российском обществе;

сформулировать необходимое Кремлю мнение среди граждан страны-агрессора.

Они (власти России – 24 Канал) уже формулируют общественное мнение к тому, что оккупанты будут выходить из Запорожской и Херсонской областей,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, россияне уже готовятся к эвакуации, в частности, в оккупированном Бердянске. Более того, расположение укрепрайонов в шахматном порядке свидетельствует о том, что враг однозначно готов осуществить управляемый отход. Как вот было с "жестом доброй воли" на Херсонщине.

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