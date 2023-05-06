Следует понимать, что общая статистика потерь поражает не меньше. За более чем год полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уничтожили 193 770 окупантов. Заметим, что реальная цифра может быть выше, ведь подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага технике

С 24 февраля 2022 года враг не только потерял почти 200 тысяч своих бойцов. У оккупантов стало еще и гораздо меньше техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Долетались сотни самолетов и вертолетов, а также потопили почти несколько десятков судов, в том числе крейсер "Москва". Айда знакомиться подробнее со статистикой потерь:

танков – 3 717;

боевых бронированных машин – 7 238;

артиллерийских систем – 2 992;

РСЗО – 552;

средств ПВО – 306;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 554;

крылатых ракет – 947;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 936;

специальной техники – 375.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 6 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Только за минувшие сутки наши военные уничтожили 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 2 РСЗО, а также 2 средства ПВО врага. Кроме того, не досчитаются оккупанты 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и автоцистерн и 2 единиц специальной техники.

В то же время, заметим, что ситуация на фронте остается сложной и напряженной. За 5 мая наши защитники отбили около 50 атак врага на Донбассе. Оккупанты свои основные наступательные усилия сосредоточили на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке.