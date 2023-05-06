Слід розуміти, що загальна статистика втрат вражає не менше. За понад рік повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці знищили 193 770 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути вищою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога техніці

З 24 лютого 2022 року ворог не лише втратив майже 200 тисяч своїх бійців. В окупантів стало ще й значно менше техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Доліталися сотні літаків і гелікоптерів, а також втопили майже кілька десятків суден, зокрема крейсер "Москва". Гайда знайомитися детальніше зі статистикою втрат:

танків – 3 717;

бойових броньованих машин – 7 238;

артилерійських систем – 2 992;

РСЗВ – 552;

засобів ППО – 306;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 554;

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 936;

спеціальної техніки – 375.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 6 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу наші військові знищили 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ, а також 2 засоби ППО ворога. Крім того, не дорахуються окупанти 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів і автоцистерн і 2 одиниць спеціальної техніки.

Водночас зауважимо, що ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Упродовж 5 травня наші захисники відбили близько 50 атак ворога на Донбасі. Окупанти свої основні наступальні зусилля зосередили на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Запеклі бої точаться у Бахмуті та Мар'їнці.