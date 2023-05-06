Так, російські загарбники намагаються витиснути звідти українських військових. Про це у щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Де росіяни посилять тиск до 9 травня

У такий спосіб росіяни прагнуть дійти до Лиману Донецької області та окупувати його. А згодом відкинути Збройні Сили за Сіверський Донець та Оскіл. Військовий експерт підкреслив, що це є стратегічним завданням окупантів. Це дозволило б ворогу зайняти вигідні рубежі для оборони.

Найближчим часом росіяни намагатимуться продовжити наступальні дії з застосуванням техніки,

– припустив Світан.

За його словами, наразі в район Кремінної росіяни перекинули важку техніку. Крім того, ворог отримав боєприпаси.

"Найімовірніше, до 9 травня росіяни спробують провести наступальні дії з боку Кремінної на Білогорівку і Лиман через Торське", – зауважив військовий експерт.

Як відповідатимуть ЗСУ

Світан розповів, що угруповання російських загарбників, що наразі перебуває у тамтешніх лісах вже готове до наступу. Однак для окупантів є погана новина – наші війська теж готові атакувати.

Ми можемо погнати їх на контратаці й на "плечах" зайти до Кремінної. Тобто найближчим часом на захід та південь Кремінної однозначно відбуватимуться посилені бойові дії. Можливо навіть більшої інтенсивності, аніж в районі Бахмута,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він також пояснив, що росіянам необхідно провести ці наступальні дії, оскільки на цьому відрізку фронту є дуже короткі "плечі" постачання. Адже у російських Валуйках розташований великий військовий хаб ворога, де перебувають ще кілька десятків тисяч окупантів і техніка.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Окупанти готуються тікати з Запоріжжя і Херсонщини

Водночас у країні-агресорці почали активно поширювати відео, де розповідають нібито Росії треба вивести війська з України, але буцімто залишити за собою Крим і Донбас. Це почалося після заяви ватажка ПВК "Вагнера" начебто 10 травня він виводитиме своїх найманців з Бахмута через "снарядний голод".

На думку Світана, це традиційна ІПСО Кремля, що спрямована на внутрішнього споживача. Вона має 2 мети:

виміряти настрої у російському суспільстві;

сформулювати необхідну Кремлю думку серед громадян країни-агресорки.

Вони (влада Росії – 24 Канал) вже формулюють суспільну думку до того, що окупанти виходитимуть із Запорізької та Херсонської областей,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, росіяни вже готуються до евакуації, зокрема в окупованому Бердянську. Ба більше, розташування укріпрайонів у шаховому порядку свідчить про те, що ворог однозначно готовий здійснити керований відхід. Як-от було з "жестом доброї волі" на Херсонщині.

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