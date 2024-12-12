06:27, 12 декабря

Йеллен объяснила, что Украина получит заем в размере 20 миллиардов долларов от США. Деньги будут выплачивать за счет российских активов, а не из налогов американских граждан, поэтому новая администрация Трампа не сможет заблокировать или изменить выплаты.

Мы перечислили 20 миллиардов долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координации с нашими союзниками на нужды Украины,

– сообщила действующая министр США.