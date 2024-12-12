О ситуации на фронте, последствия вражеских атак, успехи наших Сил обороны, главные новости за 12 декабря – сообщает 24 Канал.
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Продвижение врага на фронте
Российские войска незначительно продвинулись в Курской области и на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях, также к югу от Покровска. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Администрация Трампа не повлияет на кредит для Украины, Минфин США
Йеллен объяснила, что Украина получит заем в размере 20 миллиардов долларов от США. Деньги будут выплачивать за счет российских активов, а не из налогов американских граждан, поэтому новая администрация Трампа не сможет заблокировать или изменить выплаты.
Мы перечислили 20 миллиардов долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координации с нашими союзниками на нужды Украины,
– сообщила действующая министр США.
Взрывы в Курске и Грозном
В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни.
В Курске после полуночи 12 декабря также прогремели взрывы. Около 22:25 в местных телеграмм-каналах начали предупреждать об атаке БпЛА.
Впоследствии в Курске начали раздаваться мощные взрывы.