Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи наших Сил оборони, головні новини за 12 грудня – повідомляє 24 Канал.
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Просування ворога на фронті
Російські війська незначно просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках, також на південь від Покровська. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни.
Адміністрація Трампа не вплине на кредит для України, – Мінфін США
Єллен пояснила, що Україна отримає позику в розмірі 20 мільярдів доларів від США. Гроші виплачуватимуть за рахунок російських активів, а не з податків американських громадян, тому нова адміністрація Трампа не зможе заблокувати чи змінити виплати.
Ми перерахували 20 мільярдів доларів, які є внеском США до цього кредитного пакета Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України,
– повідомила чинна міністерка США.
Вибухи в Курську та Грозному
У столиці Чечні 12 грудня пролунали потужні вибухи. У мережі стверджують, що Грозний опинився під атакою дронів. Ймовірно, могли бути прильоти по будівлі другого полку МВС Чечні.
У Курську після опівночі 12 грудня також пролунали вибухи. Близько 22:25 у місцевих телеграм-каналах почали попереджати про атаку БпЛА.
Згодом у Курську почали лунати потужні вибухи.