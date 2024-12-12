06:27, 12 грудня

Єллен пояснила, що Україна отримає позику в розмірі 20 мільярдів доларів від США. Гроші виплачуватимуть за рахунок російських активів, а не з податків американських громадян, тому нова адміністрація Трампа не зможе заблокувати чи змінити виплати.

Ми перерахували 20 мільярдів доларів, які є внеском США до цього кредитного пакета Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України,

– повідомила чинна міністерка США.