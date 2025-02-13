Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 13 февраля, сообщает 24 Канал.
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в Госдепе США официально анонсировали приезд Келлога в Киев
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.
Келлог осуществит визиты, чтобы продвигать, в частности, цель американского лидера по обеспечению "мира силой" в Украине.
В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны.
В американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".
Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента,
– говорится в публикации на сайте Госдепа.
Взрывы раздавались в Беларуси
В сети начали появляться видео и сообщения белорусов о вероятной атаке БпЛА в районе города Гомель.
Очевидцы говорили о звуках взрывов, работу ПВО, а также зафиксировали в небе падения объектов в огне. Событие засвидетельствовали в самом Гомеле и в его окрестностях.
Именно в это время Россия атаковала Украину в очередной раз своими ударными дронами. Поэтому очень вероятно, что какие-то из них залетели на территорию Беларуси, что случается не впервые.
Около 3 утра российские телеграм-сообщества начали писать о звуках пролетающих дронов в Липецкой области. Власти объявили угрозу ударных БпЛА и включили тревожные сирены.
Далее местные жители начали писать о звуках взрывов и работе ПВО на территории Елецкого и Грязинского районов, а также в самом Липецке.
Игорь Артамонов, который губернатор, написал в социальных сетях, что в ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества. В городе насчитали более десятка взрывов.
Вечером 12 февраля российская армия запустила дроны по территории Украины. Опасность существовала для нескольких областей, в направлении которых двигались БпЛА.