06:36, 13 февраля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Келлог осуществит визиты, чтобы продвигать, в частности, цель американского лидера по обеспечению "мира силой" в Украине.

В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны.

В американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".

Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента,

– говорится в публикации на сайте Госдепа.