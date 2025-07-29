О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 июля, сообщает 24 Канал.

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05:42, 29 июля

На Харьковщине прогремели взрывы

В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды".

Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала

03:16, 29 июля

Оккупанты жалуются на атаку дронов в Ростовской области

В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области.

Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно.

01:53, 29 июля

В ЦПД отреагировал на взрывы в оккупированном Донецке

Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке,
– написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

01:07, 29 июля

Оккупанты продвинулись на Донетчине

Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.

Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,
– отметили в DeepState.

00:59, 29 июля

Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.

00:26, 29 июля

В Донецке мощные взрывы

Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.