О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 29 июля, сообщает 24 Канал.
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В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды". Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области. Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно. Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке, Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля. Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке, Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога. Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.
На Харьковщине прогремели взрывы
Оккупанты жалуются на атаку дронов в Ростовской области
В ЦПД отреагировал на взрывы в оккупированном Донецке
– написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.
Оккупанты продвинулись на Донетчине
– отметили в DeepState.
В Донецке мощные взрывы
В 04:50 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что причиной угрозы стали российские "Шахеды".
Уже в 05:36 в Изюме прозвучало 2 взрыва. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала
В ночь на 29 июля оккупанты жаловались на атаку неизвестных БпЛА и сильные взрывы. В частности, неспокойно в городе Сальск Ростовской области.
Местные жители утверждают, что город атакуют дроны, за час уже прозвучало 4 – 5 взрывов, а в небе слышали звук, напоминающий пролет БпЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут, что взрывы раздаются вблизи железнодорожного объекта, однако не уточняют, где именно.
Логистика россиян методично страдает от Волгограда раньше и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на Востоке,
Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.
Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,
Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого по областям распространялась воздушная тревога.
Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.