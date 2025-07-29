Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 липня, повідомляє 24 Канал.
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О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди". Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області. Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме. Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході, Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня. Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці, Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.
На Харківщині прогриміли вибухи
Окупанти бідкаються на атаку дронів у Ростовській області
В ЦПД відреагував на вибухи в окупованому Донецьку
– написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
Окупанти просунулися на Донеччині
– зазначили у DeepState.
У Донецьку потужні вибухи
О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди".
Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила
У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області.
Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме.
Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході,
Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня.
Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці,
Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.
Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.