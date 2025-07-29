Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 29 липня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Окупанти просунулися на Донеччині: оновлена мапа DeepState

05:42, 29 липня

На Харківщині прогриміли вибухи

О 04:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що причиною загрози стали російські "Шахеди".

Вже о 05:36 в Ізюмі пролунало 2 вибухи. Наразі інформація про руйнування чи постраждалих не надходила

03:16, 29 липня

Окупанти бідкаються на атаку дронів у Ростовській області

У ніч на 29 липня окупанти бідкалися на атаку невідомих БпЛА та сильні вибухи. Зокрема, неспокійно у місті Сальськ Ростовської області.

Місцеві жителі стверджують, що місто атакують дрони, за годину вже пролунало 4 – 5 вибухів, а в небі чули звук, що нагадує проліт БпЛА. Деякі телеграм-канали пишуть, що вибухи лунають поблизу залізничного об'єкта, однак не уточнюють, де саме.

01:53, 29 липня

В ЦПД відреагував на вибухи в окупованому Донецьку

Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході,
– написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.

01:07, 29 липня

Окупанти просунулися на Донеччині

Аналітики оновили свою мапу бойових дій у ніч на 29 липня.

Ворог просунувся біля Полтавки та у Воскресенці,
– зазначили у DeepState.

00:59, 29 липня

Російська армія ввечері 28 липня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це областями ширилася повітряна тривога.

00:26, 29 липня

У Донецьку потужні вибухи

Російські загарбники скаржаться на атаку дронів в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня. У частині міста сталося відключення світла.