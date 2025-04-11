Стоит заметить, что Украина может изменить то, как Запад будет вести свои войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense One.

Смотрите также Секретное оружие Украины: Залужный отклонил завесу о тайном штабе в Висбадене

Какие новейшие технологии применяет Украина в войне

По данным Залужного, российско-украинская война характеризуется истощением в стиле Первой мировой войны. Теперь враг может обнаружить малейшие движения противника и атаковать без предупреждения.

Вследствие этого фронт боя замыкается в оборонительных укреплениях с "солдатами, похороненными в окопах, где даже ротация личного состава и медицинская эвакуация стали опасными". Такие условия на поле боя вызваны тремя основными факторами.

Первым из них являются небольшие тактические беспилотные аппараты, которые используют для нацеливания на военные силы и оборудование в воздухе, на суше и на море. Такие БпЛА применяют и для борьбы с другими дронами. Стоит отметить, что они являются одным из самых эффективных оружий, ведь именно беспилотники наносят примерно две трети потерь России.

Еще одним фактором, который изменил ход войны, является радиоэлектронная борьба. Теперь она включает не только отслеживание и глушение, но и захват сигналов дронов. Это позволяет противнику отбивать цель и уничтожать специализированные экипажи, которые трудно заменить.

Последними Залужный вспоминает дистанционные датчики различной сложности. Он объясняет, что развернутые в спорных, но незащищенных "белых пространствах", они создают защитные буферы, которые не позволяют врагу пробраться сквозь них.

Под угрозой существования Украина разработала несколько способов вести этот новый вид войны,

– говорит экс-главнокомандующий ВСУ.

Стоит заметить, что его военные отказались от методов, тактики, оборудования и управления информацией и сигналами в стиле холодной войны.

Сейчас дроны используются во многих ролях. В частности, недорогие морские беспилотники "выгнали" российский Черноморский флот с, казалось бы, неприступной крымской гавани. Кроме этого, невооруженные БпЛА непрерывно работают в логистических и медицинских эвакуационных ролях.

По словам Залужного, беспилотники в Украине редко являются дорогой продукцией традиционных военных предприятий. Преимущественно они изготовлены из коммерчески доступных аппаратных компонентов и программного обеспечения с открытым исходным кодом, что делает войну на истощение эффективной и доступной в масштабе.

По его мнению, революция дронов создала закаленную и непоколебимую среду. Любое визуальное прицеливание или электронная трансляция часто приводят к атаке в течение нескольких секунд, не позволяя ни одной из сторон достичь решающего прорыва.

Однако он объясняет, что мобильность приносится в жертву защите, и это заходит в тупик.

Кроме этого, Залужный говорит, что обман, визуальная маскировка и сокрытие электронных излучений стали важными для противодействия непрерывному созданию помех, перехвату и нацеливанию на бортовые источники сигнала.

Сейчас давно забытые методы фиксированной связи, такие как подземные, подводные, воздушные сети и волоконно-оптические сети, снова в моде, потому что их сложнее нарушить, и они предлагают превосходную пропускную способность, надежность и безопасность. Беспилотники становятся все более автономными и способны работать без постоянного внимания со стороны оператора или даже постоянного подключения к сигналам GPS.

Однако, эффективное управление ими остается решающим. По словам Залужного, здесь заслуживает признания украинская система управления боем DELTA, которую Украина начала развивать за несколько лет до российского вторжения в 2022 году.

Мы называем это "Google для военных", потому что после одного входа вы получаете доступ к различным модулям в системе. Google помогает организовать ваше рабочее пространство, а DELTA помогает организовать ваше "военное" пространство,

– говорит Залужный.

Он добавляет, что проще, чем американская система управления боем Palantir, DELTA обеспечила украинским защитникам ситуационную осведомленность и поддержку принятия решений в критические моменты, предлагая преимущество против большего, но информационно дефицитного противника.

По его мнению, эффективные командно-контрольные системы должны иметь дело с информацией различных типов и источников, то есть сообщениями людей, разведывательными данными из открытых источников, спутниковыми изображениями, видеоканалами с дронов, видеоклипами мобильных телефонов, киберданными и тому подобное.

Именно поэтому DELTA использует искусственный интеллект для быстрой сортировки данных и предоставления лидерам полного представления о поле боя и за его пределами. Это включает хранилище идентифицированных и предложенных целей, готовых к развертыванию на соответствующих дружественных ударных или киберплатформах.

Говоря о российско-украинской войне, Залужный говорит, что "западные военные слишком долго спали". Он объясняет, что, встречаясь с противниками, вооруженными массово развернутым, оптимизированным автономным оружием, они могут стать общеизвестными жертвами немецкого блицкрига Второй мировой войны.

Однако сейчас войска других западных государств "имеют дар неизмеримой ценности": опыт, который Украина получила тяжелым трудом, "выкованный в изнурительной борьбе за выживание". По мнению Залужного, если Запад хочет выжить, он должен быстро и полностью усвоить эти уроки и правильно ими воспользоваться.