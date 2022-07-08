Об этом президент Зеленский сообщил в интервью телеканалу CNN, пишет 24 канал. Он заверил, что Украина намерена деоккупировать все свои территории.
Тем временем Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил награды воинам
Некоторые территории хотелось бы вернуть дипломатически
Глава Украины добавил: дипломатический путь – это меньше жертв, однако при этом он занимает больше времени.
Украинцы не готовы отдавать собственную землю
Украинский народ не готов отдавать россиянам свою территорию, заметил президент. Также не говорится о каких-либо даже возможностях признания этих земель частями россии. На всех платформах украинское руководство подчеркивает, что временно оккупированные земли – это территория Украины и это доказывают на деле военные.
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Еще больше тезисов президента Зеленского из интервью:
- Россия не отказалась от намерений оккупировать всю Украину. Также цель кремля – установить свое марионеточное политическое руководство.
- Именно поэтому первоначальным намерением неприятеля был захват Киева.
- По мнению Зеленского, сроки завершения войны зависят от единства украинцев, помощи международных партнеров и удачи.
- При этом глава государства отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров.
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