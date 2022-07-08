Об этом президент Зеленский сообщил в интервью телеканалу CNN, пишет 24 канал. Он заверил, что Украина намерена деоккупировать все свои территории.

Тем временем Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине и вручил награды воинам

Некоторые территории хотелось бы вернуть дипломатически

Некоторые вещи возвращаются на поле боя, для этого мы должны быть обеспечены технически. Если это произойдет, то мы будем деоккупировать наши территории. Но некоторые наши территории, хотелось бы в это верить, мы вернем дипломатическим путем,

– сказал Зеленский.

Глава Украины добавил: дипломатический путь – это меньше жертв, однако при этом он занимает больше времени.

Украинцы не готовы отдавать собственную землю

Украинский народ не готов отдавать россиянам свою территорию, заметил президент. Также не говорится о каких-либо даже возможностях признания этих земель частями россии. На всех платформах украинское руководство подчеркивает, что временно оккупированные земли – это территория Украины и это доказывают на деле военные.

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Еще больше тезисов президента Зеленского из интервью:

Россия не отказалась от намерений оккупировать всю Украину. Также цель кремля – установить свое марионеточное политическое руководство.

Именно поэтому первоначальным намерением неприятеля был захват Киева.

По мнению Зеленского, сроки завершения войны зависят от единства украинцев, помощи международных партнеров и удачи.

При этом глава государства отметил, что все войны заканчиваются за столом переговоров.

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