Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN, пише 24 канал. Він запевнив: Україна має намір деокупувати всі свої території.

Тим часом Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині і вручив нагороди воїнам

Деякі території хотілось би повернути дипломатично

Глава України додав: дипломатичний шлях – це менше жертв, проте при цьому він займає більше часу.

Українці не готові віддавати власну землю

Український народ не готовий віддавати росіянам власну територію, зауважив президент. Також не мовиться про будь-які навіть можливості визнання цих земель частинами росії. На всіх платформах українське керівництво наголошує, що тимчасово окуповані землі – це територія України і це доводять на справах військові.

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Ще більше тез президента Зеленського з інтерв'ю:

  • росія не відмовилась від намірів окупувати всю Україну. Також мета кремля – встановити своє маріонеткове політичне керівництво.
  • Саме тому початковим наміром ворога було захоплення Києва.
  • На думку Зеленського, терміни завершення війни залежать від єдності українців, допомоги міжнародних партнерів та удачі.
  • При цьому глава держави зауважив, що всі війни завершуються за столом переговорів.

Дивіться до теми – інтерв'ю президента Зеленського CNN: