Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN, пише 24 канал. Він запевнив: Україна має намір деокупувати всі свої території.

Тим часом Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині і вручив нагороди воїнам

Деякі території хотілось би повернути дипломатично

Деякі речі повертаються на полі битви, для цього ми маємо бути забезпечені технічно. Якщо це станеться, то ми будемо деокуповувати наші території. Але деякі наші території, хотілось би в це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом,

– сказав Зеленський.

Глава України додав: дипломатичний шлях – це менше жертв, проте при цьому він займає більше часу.

Українці не готові віддавати власну землю

Український народ не готовий віддавати росіянам власну територію, зауважив президент. Також не мовиться про будь-які навіть можливості визнання цих земель частинами росії. На всіх платформах українське керівництво наголошує, що тимчасово окуповані землі – це територія України і це доводять на справах військові.

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Ще більше тез президента Зеленського з інтерв'ю:

росія не відмовилась від намірів окупувати всю Україну. Також мета кремля – встановити своє маріонеткове політичне керівництво.

Саме тому початковим наміром ворога було захоплення Києва.

На думку Зеленського, терміни завершення війни залежать від єдності українців, допомоги міжнародних партнерів та удачі.

При цьому глава держави зауважив, що всі війни завершуються за столом переговорів.

Дивіться до теми – інтерв'ю президента Зеленського CNN: