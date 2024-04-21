При этом гарант отметил, что в отличие от России Украина бережет своих людей и не бросает миллионы людей в бой. Об этом Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам в субботу, 20 апреля.

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По словам Зеленского, в течение 30 лет Россия имела в Украине агентов и делала все, чтобы наша страна не развивалась. В частности страна-агрессор уничтожала заводы оборонно-промышленного комплекса. Теперь украинская власть восстанавливает это производство, чтобы поставлять Вооруженным Силам Украины больше необходимых средств.

"Мы восстановили производство артиллерии, его не было. Мы возобновили массовое производство наших ракет – "Стугна", "Корсар". Мы построили массовое производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы. На сегодня это война технологий", – заявил Зеленский.

Кроме этого, лидер государства отметил, что Украина бережет жизни своих людей, тогда как Россия бросает миллионы людей в бой ради личных побед диктатора Владимира Путина.

Они давят нас, им все равно, сколько людей погибнет. Наши моральные ценности для нас важны. Для нас важны люди, мы не можем бросать миллион людей на миллион людей. Возникает казус: вы боретесь за права человека, за жизнь людей – и не бережете жизни людей. Для нас люди – это номер один, и мы считаем людей, а для них люди не важны, для них важны победы, причем не России, а не Путина. Для него победа – это восстановление Советского Союза путем уничтожения других народов и других независимых стран,

– подчеркнул президент Украины.

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