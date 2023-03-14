Так в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что Россия – девятая страна в мире по количеству населения.

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"Ее обходят такие страны как Бангладеш, Индонезия, Пакистан, Бразилия. Скоро она станет десятой, ведь Мексика скоро обойдет", – заявил политтехнолог.

Шейтельман убежден, что в будущем население России еще уменьшится. Мол, если страна-агрессор просуществует еще более трех десятков лет, то она не будет в первой двадцатке по количеству населения. Вероятно, и в тридцатке.

Чего хочет Россия

Политтехнолог отметил, что вопрос в том, на что претендует страна-агрессор. Мол, если бы она хотела быть так называемым национальным государством русского народа, не тем, которое будет пытаться быть империей и вести завоевательные войны, то ей бы хватило населения.

"Канада прекрасно живет с не очень большим населением, а по территории – вторая страна в мире. Казахстан тоже не с самым большим населением, однако, шестая страна в мире по площади", – рассказал он.

Михаил Шейтельман убежден, что России всего было достаточно, если бы она не пыталась вести мировую войну. Но для того, чтобы вести мировые войны, нужно большое население. Он добавил, что невозможно быть империей с маленьким населением.

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Что сдержит российские амбиции

То, что во время коронавируса население России сократилось – это хорошо. То, что сейчас сокращается – хорошо. Это сдержит российские амбиции имперские,

– рассказал политтехнолог.

Все потому, считает он, что не будет кем воевать. По его словам, россияне пытались захватить Украину, чтобы увеличить количество умеющих воевать, а также получить качественное население. Ведь понятно, что уровень человеческого развития в России, в частности, интеллектуального и ментального, крайне низкий.

"Мы должны радоваться, что у них уменьшается население. Возможно, они перестанут говорить этот бред о том, что у них "великая держава", – отметил Шейтельман.

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