Война за Святую Землю: могут ли самаритяне претендовать на нее

Очередная горячая фаза палестино-израильского противостояния, к счастью, уже позади, но сама проблема принадлежности Святой Земли еще очень долго останется исключительно животрепещущей.

А все потому, что землю эти и главный ее город – Иерусалим – считают святыми для себя и израильтяне-иудеи, и палестинцы-мусульмане. Также обычно выступающие с ними единым фронтом палестинцы-христиане.

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И евреи, и арабы, верят в то, что обладают небесным мандатом, то есть, дарованным богом правом на владение Иерусалимом. Ни одна из сторон не готова идти в этом вопросе на какие-либо уступки и именно поэтому статус Иерусалима был и остается одним из главных камней преткновения на пути к мирному урегулированию конфликта.

Кто такие самаритяне

На Святой Земле, бок о бок с евреями и арабами, живет народ, вовсе не претендующий на Иерусалим и не очень-то верящий в сакральную значимость этого города. Именуется этот народ самаритянами.

Еще каких-то 100 с небольшим лет назад западные исследователи считали, что самаритяне исчезли где-то во тьме веков, оставив после себя лишь несколько упоминаний в Библии – всем же памятны притча о добром самаритянине и рассказ о самаритянке, напоившей Иисуса водой из колодца.

Но этот древний народ не пропал, он существует до сих пор. Всего на свете живет около 800 самаритян.

Половина – в Израиле, в одном из пригородов Тель-Авива.

Другая половина – на окраине палестинского города Наблус.

Въезд в этот пригород гражданам Израиля строго воспрещен, о чем сообщает предупреждающая надпись на обочине. При этом у самих самаритян есть и израильское, и палестинское, и даже иорданское гражданство.

Последнее у них появилось благодаря иорданским монархам, решившим взять представителей легендарного народа под свое покровительство. Сами наблусские самаритяне считают себя в первую очередь палестинцами. Флаг палестинской автономии висит во дворе самаритянской школы, ее ученики и их родители дома говорят между собой по-арабски, хотя для молитв и богослужений сохранили свой древний язык.

Родственники палестинцы

С соседями-палестинцами самаритян роднит даже то, что все, или почти все, они имеют арабские имена. А вот фамилии обычно полностью или почти полностью созвучны еврейским. И это не случайность – самаритяне считают именно себя истинным народом израилевым, выведенным Моисеем из египетского рабства. Они ходят в синагогу и чтят священную книгу тору, в которой порядка 6 тысяч отличий от торы иудейской.

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Древний свиток такой торы в Наблусе мне продемонстрировал внук нынешнего первосвященника самаритян Абдулла Коэн.

Абдулла, напомню, внук первосвященника. Сохранившийся институт священства тоже отличает самаритян от иудеев. Религиозную общину всегда возглавляет изучивший все тонкости древней религии прямой потомок брата Моисея Аарона.

Разрушения Иерусалимского храма

Сейчас это Абдулла Коэн-старший, но рано или поздно первосвященником, скорее всего, станет и его внук Абдулла-младший. В иудеев институт священства умер после разрушения Иерусалимского храма в начале новой эры. От него осталась только одна стена, известная как стена плача, потому что, стоя у нее, иудеи оплакивают уничтожение главной своей святыни.

Не стало иудейского храма и алтаря в нем – отпала и потребность в людях, ведущих службы и передающих священство по наследству сыновьям и внукам.

Их заменили сведущие в религиозных книгах раввины, которые в большинстве случаев не могут похвастаться родством с Моисеем. У самаритян сейчас тоже нет храма – его разрушили вскоре после иудейского. Но вот священники есть.

Самаритяне верят, что мессия может прийти в любой момент и восстановить утраченный храм. И сохранившаяся традиция избрания из числа потомков Аарона первосвященников позволит тут же начать богослужения.

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Воссиять обновленный храм должен на горе Геризим, у подножья которой и располагается самаритянский пригород Наблуса. Сейчас на ее вершине идут раскопки руин византийской церкви и стоит небольшое сооружение османских времен, которое местные жители называют башней Саладина.

Именно на эту гору, верят самаритяне, всевышний указал вырвавшимся из египетского плена бывшим рабам как на место строительства дома для него самого – самого священного места на Земле, обители, которую никогда не покидает божественное присутствие.

Плагиат царя Давида

Иудеи, как говорится в книгах самаритян, подсмотрели и скопировали план храма, его убранство и построили точную копию святилища на иерусалимской горе Мориа, известной сейчас как Храмовая гора.

В плагиате самаритяне обвиняют Ветхозаветного царя Давида. Они даже своих детей никогда не называют этим именем или его арабским эквивалентом – Дауд.

И вообще, по слухам, используют имя древнего пророка только в качестве ругательства.

С самаритянской точки зрения, ничего священного в Иерусалиме нет, тогда как иудеи не верят в святость Геризима. В древности это был очень принципиальный спор, из-за которого 2 народа долгое время открыто враждовали.

Не зря же именно самаритяне выведены в Библии в качестве примеров добродетели – слушателям и читателям притч было понятно, что если Бог смог смягчить сердца самаритян, считавшихся у древних иудеев людьми исключительно жестокими, то он действительно всемогущий.

Известный колодец

Эти библейские истории относятся к Новому завету и не входят в самаритянский канон. Но активно используются самаритянами для привлечения туристов к себе на окраину Наблуса. Так, тамошний магазин носит название "Добрый самаритянин", а местные жители с удовольствием подскажут, как добраться до того самого колодца, из которого самаритянка поила Христа.

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Он расположен в подвальном помещении в православном монастырском храме чуть в стороне от горы Геризим. Туда без проблем пускают не только христиан, но и мусульман, которых в городе большинство и, конечно же, самаритян. Храм даже носит название той самой, напоившей Христа женщины – самаритянки Фотинии.

Считается, что близость к особенному колодцу творит чудеса и, например, способна исцелять безнадежно больных.

В храме даже поставлен специальный алтарь, на котором прихожане оставляют изображения больных органов, излечения которых просят у Бога, или кукол, если необходимо просить небеса о спасении ребенка.

Говорят, что едва ли не большинство предметов на этот алтарь вешают местные мусульмане, отчаявшиеся найти помощь в своих святых местах. Проверить это утверждение вряд ли получится – у подходящих к алтарю никто не спрашивает о их вероисповедании.

Но вот самаритяне точно не оставляют здесь ничего. Для связи с Богом у них есть своя храмовая гора Геризим. Пускай сейчас и лишенная священных стен, но не оставшаяся, как верят самаритяне, без постоянного присутствия всевышнего.