Выборов во время военного положения не будет
Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также пояснил, что во время военного положения выборы в Украине проводить нельзя, поэтому технически выходит так, что война закончится при президентстве Владимира Зеленского.
К теме россия – другая цивилизация: Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают Киев и Москва.
В то же время он добавил, что офис главы государства даже не рассматривает вероятность взятия на себя Зеленским ответственности подписать мирный договор не на условиях Украины.
Основные тезисы, которые озвучил Подоляк
- Воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины – это первое.
- Второе – такого выбора (подписание мирного договора не на наших условиях) точно не будет, поверьте.
- И третье – президент Зеленский – абсолютно ответственное лицо, которое будет до конца эффективно управлять системой обороны Украины.
В России могут быть изменения
Что касается российской стороны, то Украине абсолютно безразлично, кто будет на тот момент возглавлять государство.
Нам не важно кто будет с той стороны. У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником. Но я думаю, что как только Россия получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, у них начнутся определенные конфликтные внутриэлитные процессы.
– допустил Подоляк.
Советник добавил, что именно украинское общество приняло консенсусное решение, что война закончится только победой и полным освобождением территории, и что оно заплатит за это цену, которую должна заплатить.
В случае изменения этого мнения украинцы должны осознавать, что ставят крест на существовании украинской государственности как таковой.
Пока условий для переговоров с россией нет
Украина приостановила мирные переговоры с россией по прекращению войны. В кремле не хотят садиться за стол переговоров с Украиной, а стараются продолжать военную кампанию.
В МИД Украины отмечали, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте .