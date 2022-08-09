Виборів під час воєнного стану не буде
Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він також пояснив, що під час воєнного стану вибори в Україні проводити не можна, тому технічно виходить так, що війна закінчиться за президентства Володимира Зеленського.
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Водночас він додав, що офісі глави держави навіть не розглядають імовірності взяття на себе Зеленським відповідальності підписати мирний договір не на умовах України.
Основні тези, які озвучив Подоляк
- Воювати ми будемо до останнього росіянина на території України – це перше.
- Друге – такого вибору (підписання мирного договору не на наших умовах) точно не буде, повірте.
- І третє – президент Зеленський абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно керувати системою оборони України.
В росії можуть бути зміни
Що стосується російської сторони, то Україні абсолютно байдуже, хто на той момент очолюватиме державу.
Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта знаходиться в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, що як тільки Росія отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси,
– припустив Подоляк.
Радник додав, що саме українське суспільство прийняло консенсусне рішення, що війна закінчиться тільки перемогою та повним звільненням території, і що воно заплатить за це таку ціну, яку має заплатити.
В разі зміни цієї думки українці мають усвідомлювати, що ставлять хрест на існуванні української державності як такої.
Наразі умов для переговорів з росією немає
Україна призупинила мирні переговори з росією щодо припинення війни. У кремлі не хочуть сідати за стіл переговорів з Україною, а прагнуть продовжувати воєнну кампанію.
У МЗС України зазначали, що для відновлення переговорів потрібно змінити ситуацію на фронті.
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