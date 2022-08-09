Відповідну заяву радник Андрія Єрмака озвучив 8 серпня. Також він пояснював: якщо ми підемо на переговори з росією, її апетити зростуть, а війна продовжиться.
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Ми не можемо вірити, що росія виконає будь-які домовленості
Михайло Подоляк повідомив, що Україна та росія мають канали переговорів тільки щодо обміну тілами загиблих та військовополоненими.
росія – це країна, для якої немає гуманного підходу до війни чи ставлення до мирного населення на окупованих територіях. росія – це інша цивілізація,
– повідомив Подоляк.
Він також додав, що після 6 місяців війни ми не можемо продовжувати вірити, що москва виконає будь-які домовленості.
Останні новини щодо ймовірних перемовин з росією
- 8 серпня Михайло Подоляк заявив, що переговори з росією можливі лише після її кількох важливих поразок. Адже тепер москва пропонує неприйнятні речі.
- Наразі, на думку радника Андрія Єрмака, москва обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. А також вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України.
- Також Михайло Подоляк заявив, що Європа повинна надавати військову та фінансову підтримку, щоб Україна могла виграти цю війну.
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