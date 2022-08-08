Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав у інтерв'ю французькому виданню Le Figaro. Він зазначив, що росія у переговорах пропонує неприйнятні речі.

До теми Якщо ми підемо на переговори з росією, її апетити зростуть, а війна продовжиться, – Подоляк

"Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок", – сказав Подоляк.