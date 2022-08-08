Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Он отметил, что россия в переговорах предлагает неприемлемые вещи.

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"россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она вовсю использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений" – сказал Подоляк.