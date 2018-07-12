Война без преувеличений: видеорепортаж с уникальной оборонительной позиции

Пока в Брюсселе только обсуждают войну, то на украинском востоке она не прекращается. И хотя так называемое хлебное перемирие позволило уменьшить интенсивность боев, пророссийские наемники полностью обстрелов не прекратили.

В Чигири (бывшее Южное) пройти можно только по настоящим кустарникам. По-другому никак, потому что везде работают пулеметчики и снайперы.

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Когда же "зеленка" заканчивается, приходится бежать. Пророссийскими боевиками простреливается практически весь поселок. К их позиций рукой подать, триколорную тряпку на терриконе видно невооруженным глазом, а рядом наблюдательный пункт и огневая позиция.



Позиция Вооруженных сил Украины



Единственное отличие так называемого перемирия в том, как говорят бойцы, что враг перестал накрывать позиции со ствольной артиллерии. Остальное осталось так же.

Враг ведет себя немного неадекватно. Простреливают постоянно, им лучше видно, чем нам. Вот недавно РПГ прилетело, разбило крышу,

– рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Сейчас все вокруг изобилует и зеленеет. Для армейцев это с одной стороны маскировка, а с другой – возможность враждебным диверсантам подойти вплотную. Бойцы также отмечают, что враг не забыл о своих старых тактиках обстрелов самих себя, но теперь еще и ответ дают.

Они начинают стрелять и передают по рации, что мы стреляем по ним. Чтобы более интенсивную стрельбу начать, наверняка, чтобы нас очернить. Хотя мы полностью соблюдаем перемирие,

– заявил военнослужащий ВСУ Лис.

Перемирие, которого, по сути, нет. Бойцы же всех подразделений, кто уже видел, как действуют договоренности, говорят – еще максимум 2 недели относительной тишины.

Напомним, 10 июля боевики дерзко обстреляли мирных жителей в Красногоровке. Делали они это с применением стрелкового оружия. В результате пострадали мирные жители.