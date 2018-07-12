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Війна без прикрас: відеорепортаж з унікальної оборонної позиції

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Поки в Брюсселі лише обговорюють війну, то на українському сході вона не припиняється. І хоча так зване хлібне перемир'я дозволило зменшити інтенсивність боїв, проросійські найманці повністю обстрілів не припинили.

У Чигирі (колишнє Південне) пройти можна лише справжніми чагарями. По-іншому ніяк, тому що всюди працюють кулеметники та снайпери.

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Коли ж "зеленка" закінчується, доводиться бігти. Проросійськими бойовиками прострілюється практично усе селище. До їхніх позицій рукою подати, триколорну ганчірку на териконі видно неозброєним оком, а поруч спостережний пункт та вогнева позиція.

Позиція Збройних сил України
Позиція Збройних сил України

Єдина відмінність так званого перемир'я у тому, як кажуть бійці, що ворог перестав накривати позиції зі ствольної артилерії. Решта лишилась та сама.

Ворог поводить себе трохи неадекватно. Прострілюють постійно, їм краще видно, ніж нам. От недавно РПГ прилетіло, розбило дах,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Зараз усе довкола рясніє і зеленіє. Для армійців це з однієї сторони маскування, а з іншої – можливість ворожим диверсантам підійти впритул. Бійці також відзначають, що ворог не забув про свої старі тактики обстрілів самих себе, але тепер ще й відповідь дають.

Вони починають стріляти і передають по рації, що ми стріляємо по них. Щоби більш інтенсивну стрільбу почати, напевно, чи щоб нас очорнити. Хоча ми повністю дотримуємось перемир'я,
– заявив військовослужбовець ЗСУ Лис.

Перемир'я, якого, по суті, нема. Бійці ж усіх підрозділів, хто вже бачив, як діють домовленості, кажуть – ще максимум 2 тижні відносної тиші.

Нагадаємо, 10 липня бойовики зухвало обстріляли мирних жителів у Красногорівці. Робили вони це із застосуванням стрілецької зброї. У результаті постраждали мирні жителі.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я Красногорівка
Джерело: 24 канал
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