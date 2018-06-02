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"Война есть война" Президент Эстонии сделала серьезное заявление об Украине и Грузии

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Президент Эстонии призвала называть то, что происходит в Грузии и в Украине войной
Президент Эстонии призвала называть то, что происходит в Грузии и в Украине войной / Фото из открытых источников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала отказаться от эвфемизмов и называть войной вооруженное противостояние, которое происходит на востоке Украины и в Грузии.

Об этом она заявила во время конференции в Таллинне, передает "Интерфакс".

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"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война, и оккупация есть оккупация", – заявила Кальюлайд.

Она отметила, что вместо этого в международных кругах, как и раньше, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".

Демократический и либеральный миропорядок, основанный на правилах, сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных гораздо важнее, чем свобода государств и народов,
– сказала президент Эстонии.

Кальюлайд отметила, что хотя бы с партнерами нужно открыто говорить о том, "насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века".

По мнению главы Эстонии, "что бы мы ни думали о качестве того, что происходит в Украине, люди Украины являются свободными. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия".

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Грузии Эстония
Источник: 24 Канал
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