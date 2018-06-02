12:36
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
Вєсті Кремля
23:36, 1 червня
Вєсті.UA. Молитви Порошенка. Фройдівська обмовка Кличка
Вєсті.UA
23:16, 1 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Війна є війна": Президент Естонії зробила серйозну заяву про Україну та Грузію

837 Читать новость на русском
Президент Естонії закликала називати те, що відбувається в Грузії і в Україні війною
Президент Естонії закликала називати те, що відбувається в Грузії і в Україні війною / Фото з відкритих джерел

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала відмовитися від евфемізмів і називати війною збройне протистояння, яке відбувається на сході Україні та в Грузії.

Про це вона заявила під час конференції в Таллінні, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Порошенко відкинув два варіанти досягнення миру на Донбасі

"Говорячи про Грузію і Україну важливо називати речі своїми іменами – війна є війна, і окупація є окупація", – заявила Кальюлайд.

Вона зауважила, що замість цього в міжнародних колах, як і раніше, кажучи про Грузію і Україну, користуються такими евфемізмами як "адміністративна прикордонна лінія" або "заморожений конфлікт".

Демократичний і ліберальний світопорядок, який базується на правилах, збережеться тільки тоді, коли ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси сильніших набагато важливіше, ніж свобода держав і народів,
– сказала президент Естонії.

Кальюлайд наголосила, що хоча б з партнерами потрібно відкрито говорити про те, "наскільки близько ми знаходимося до обриву на скелі в порівнянні з початком століття".

На думку глави Естонії, "що б ми не думали про якість того, що відбувається в Україні, люди України є вільними. Це дуже велика перевага, яке дозволяє вибудовувати сильну економіку і правову державу. Ніщо не пропало доти, доки люди можуть бути розгніваними на своїх політичних лідерів без побоювань за наслідки".

Теги: Війна на Донбасі Естонія Новини Грузії Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сьогодні, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 238
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 10:00 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 2417
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
1 червня, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
470
Пустота и очереди – неизменные атрибуты
сьогодні, 08:21 Пустота и очереди – неизменные атрибуты "новой жизни" Луганска
Ольга Черненко 1306
Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
1 червня, 23:30 Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад
Микола Давидюк 1649
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук