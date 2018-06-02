"Війна є війна": Президент Естонії зробила серйозну заяву про Україну та Грузію

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала відмовитися від евфемізмів і називати війною збройне протистояння, яке відбувається на сході Україні та в Грузії.

Про це вона заявила під час конференції в Таллінні, передає "Інтерфакс".

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"Говорячи про Грузію і Україну важливо називати речі своїми іменами – війна є війна, і окупація є окупація", – заявила Кальюлайд.

Вона зауважила, що замість цього в міжнародних колах, як і раніше, кажучи про Грузію і Україну, користуються такими евфемізмами як "адміністративна прикордонна лінія" або "заморожений конфлікт".

Демократичний і ліберальний світопорядок, який базується на правилах, збережеться тільки тоді, коли ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси сильніших набагато важливіше, ніж свобода держав і народів,

– сказала президент Естонії.

Кальюлайд наголосила, що хоча б з партнерами потрібно відкрито говорити про те, "наскільки близько ми знаходимося до обриву на скелі в порівнянні з початком століття".

На думку глави Естонії, "що б ми не думали про якість того, що відбувається в Україні, люди України є вільними. Це дуже велика перевага, яке дозволяє вибудовувати сильну економіку і правову державу. Ніщо не пропало доти, доки люди можуть бути розгніваними на своїх політичних лідерів без побоювань за наслідки".