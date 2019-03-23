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      Война кандидатов: Каплин начал создавать креативные газеты против Зеленского

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      Кандидаты в президенты начали активно готовиться к выборам и бороться за президентское кресло. Да, Петр Порошенко созывает священнослужителей, чтобы замолить грехи, а Сергей Каплин рассылает креативные газеты против Зеленского.

      Кандидаты тратят огромные деньги на рекламу

      Полмиллиарда гривен на ветер, то есть на рекламу, выпустили топ-кандидаты в президенты. Аналитики движения "Честно" посчитали деньги кандидатских фондов. За время официальной кампании на билборды и телевизионные ролики больше всего расщедрилась Юлия Тимошенко.

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      На втором месте по расходам – ​​Петр Порошенко. Его догоняют Сергей Тарута, который якобы снялся в пользу лидера "Батькивщины", и Юрий Бойко, который заявил, что может, и готов сняться, но не ясно, зачем.

      Сниматься уже точно поздно, потому что бюллетени печатают полным ходом. Первым будет Геннадий Балашов, последним Александр Шевченко, Тимошенко Юлия и Юрий стоят рядом. Словом – никакой интриги, просто по алфавиту.

      ЦВК бюлетень вибори президентські вибори-2019
      Председатель ЦИК демонстрирует длину бюллетеня

      Вероятно, среди миллионов кандидатских расходов есть деньги и на антирекламу, считает Анатолий Гриценко. И возмущается тем, сколько десятков тысяч долларов потратили его оппоненты на посты против него в Фейсбуке. Сам не отчаивается, а празднует топазовую свадьбу с женой Юлией Мостовой и встречается с людьми на Закарпатье.

      Как Порошенко замаливает грехи

      Не открытиями едиными жив Петр Порошенко. Томос немного подзабылся, и он решил вспомнить о религии и собрал в Администрации представителей всех конфессий.

      А потом замолив грехи, поехал выступать на медицинский форум. Ибо только армией-языком-верой здоровый и с рейтингами не будешь.

      Порошенко забрав у Адміністрації представників усіх конфесій
      Порошенко собрал в Администрации представителей всех конфессий

      У Юлии Тимошенко все по классике. Полотенца, ангелы и неизменные белые розы принимает в подарок от поклонников на Житомирщине и на Черниговщине. А еще обещает разбудить избирателей в стране грез после 31 марта.

      Пока все кандидаты штурмуют все возможные телеканалы, чтобы успеть сказать и пообещать все, Владимир Зеленский и до сих пор не спешит этого делать. И вместо говорить с украинскими журналистами, дал 20-минутное интервью иностранным. Сделал он это давно, а вот показал только сейчас. Мол, он и о серьезных вещах тоже умеет говорить.

      Каплин рассылает газеты против Зеленского

      А еще только сейчас комик и кандидат в президенты начал рассылать свои ЗЕгазеты – чтобы по Зеленскому в каждый дом и почтовый ящик.

      Не любит ЗЕкандидата Сергей Каплин. Но любит гадать, поэтому выпустил свою газету о его будущих злодеяниях в роли ЗЕпрезидента.

      Креатив скандального нардепа-кандидата полиция не оценила и начала газеты забирать. Тот – обиделся. А еще обиделся на Нацсовет и Общественное вещание. Он не пришел на тур дебатов, поэтому организаторам на его место пришлось поставить манекен. Каплин уверяет, что просто был занят и обещает судиться за оскорбление.

      Дебатировать, как Трамп и Клинтон, наши кандидаты, очевидно, не умеют. Топ-претенденты и вообще отказываются, кандидаты с более низкими рейтингами стесняются и не приходят в последний момент, а те, кто все же решается, не вкладывают свой популизм в минуту времени: забывают свою программу или наобещают такого, что лучше их на выборы не пускать.

      Відмінності між агітаціює та інформацією про виборчий процес
      Различия между агитацией и информацией о выборах

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Анатолий Гриценко Новости Украины Новости политики Деньги Религия Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Сергей Каплин Юрий Тимошенко
      Источник: 24 канал
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