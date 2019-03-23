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      Війна кандидатів: Каплін почав створювати креативні газети проти Зеленського

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      Кандидати у президенти почали активно готуватися до виборів та боротися за президентське крісло. Так, Петро Порошенко скликає священнослужителів, аби замолити гріхи, а Сергій Каплін розсилає креативні газети проти Зеленського.

      Кандидати витрачають величезні гроші на рекламу

      Півмільярда гривень на вітер, тобто на рекламу, випустили топ-кандидати у президенти. Аналітики руху "Чесно" порахували гроші кандидатських фондів. За час офіційної кампанії на білборди та телевізійні ролики найбільше розщедрилася Юлія Тимошенко.

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      На другому місці за витратами – Петро Порошенко. Його наздоганяють Сергій Тарута, який нібито знявся на користь лідерки "Батьківщини", та Юрій Бойко, який заявив, що може, і готовий знятися, але не ясно, навіщо.

      Зніматися вже точно пізно, бо бюлетені друкують повним ходом. Першим буде Геннадій Балашов, останнім Олександр Шевченко, Тимошенко Юлія і Юрій стоять поруч. Словом – жодної інтриги, просто за алфавітом.

      ЦВК бюлетень вибори президентські вибори-2019
      Голова ЦВК демонструє довжину бюлетеня

      Імовірно, серед мільйонів кандидатських витрат є гроші і на антирекламу, вважає Анатолій Гриценко. І обурюється тим, скільки десятків тисяч доларів витратили його опоненти на пости проти нього у Фейсбуці. Сам у відчай не впадає, а святкує топазове весілля з дружиною Юлією Мостовою та зустрічається з людьми на Закарпатті.

      Як Порошенко замолює гріхи

      Не відкриттями єдиними живий Петро Порошенко. Томос трохи підзабувся, тож він вирішив згадати про релігію і зібрав в Адміністрації представників усіх конфесій.

      А потім замоливши гріхи, поїхав виступати на медичний форум. Бо лише армією-мовою-вірою здоровий і з рейтингами не будеш.

      Порошенко забрав у Адміністрації представників усіх конфесій
      Порошенко забрав у Адміністрації представників усіх конфесій

      У Юлії Тимошенко все за класикою. Рушники, янголи і незмінні білі троянди приймає у подарунок від шанувальників на Житомирщині і на Чернігівщині. А ще обіцяє розбудити виборців у країні мрій після 31 березня.

      Поки усі кандидати штурмують усі можливі телеканали, аби встигнути сказати і пообіцяти все, Володимир Зеленський і досі не поспішає цього робити. І замість говорити з українськими журналістами, дав 20-хвилинне інтерв'ю іноземним. Зробив він це давно, а от показав лише зараз. Мовляв, він і про серйозні речі теж вміє говорити.

      Каплін розсилає газети проти Зеленського

      А ще тільки зараз комік та кандидат у президенти почав розсилати свої ЗЕгазети – щоб по Зеленському у кожну хату і поштову скриньку.

      Не любить ЗЕкандидата Сергій Каплін. Але любить ворожити, тож випустив свою газету про його майбутні злодіяння у ролі ЗЕпрезидента.

      Креатив скандального нардепа-кандидата поліція не оцінила і почала газети забирати. Той – образився. А ще образився на Нацраду і Суспільне мовлення. Він не прийшов на тур дебатів, тож організаторам на його місце довелося поставити манекен. Каплін запевняє, що просто був зайнятий і обіцяє судитися за образу.

      Дебатувати, як Трамп і Клінтон, наші кандидати, вочевидь, не вміють. Топ-претенденти і взагалі відмовляються, кандидати з нижчими рейтингами соромляться і не приходять в останній момент, а ті, хто все ж наважується, не вкладають свій популізм у хвилину часу: забувають свою програму або наобіцяють такого, що краще їх на вибори не пускати.

      Відмінності між агітаціює та інформацією про виборчий процес
      Відмінності між агітацією та інформацією про вибори

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Гроші Релігія Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Сергій Каплін Володимир Зеленський Юрій Тимошенко Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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