Привітання для Ліни Костенко і Тимошенко з булавою: як кандидати піднімають свої рейтинги

"Вогонь горів, Петро дивився вниз" – писала Ліна Костенко про одного з апостолів. Проте звучить так, наче про рейтинги Петра Порошенка на цьогорічних виборах. Зеленський все ще попереду, а Порошенко на третьому місці, повідомляє центр "Соціальний Моніторингу". Проте штаб Порошенка дуже хоче протилежну ситуацію.

Кандидати в президенти України вітали Ліну Костенко з днем народження.

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Дехто скромним постом у соціальній мережі Facebook, а хтось цілі відеозвернення записував.

Відкрити бодай щось у Києві захотів Петро Порошенко. "Втомлений" Шулявський міст його не вразив, натомість приїхав на будівництво метро на Виноградар. Діра для метро знаходиться тут вже не перший рік і відкривали її не раз, тому може хоч у Порошенка з неї вийде метро.

У науку та сучасні технології із головою пірнула Юлія Тимошенко. У Харкові шукала українські монокристали в адронному колайдері, а в Києві на форумі ІТ-спеціалістів три години мріяла про цифрові країну. Принісши з собою керамічну булаву з Одеси, надруковану на 3D принтері.



Юлія Тимошенко на IT-форумі

В офісі Володимира Зеленського експертів ще побільшало. Бізнесмени прийшли переконатися, наскільки Зеленський схожий на свого телевізійного героя Голобородька з серіалу "Слуга народу". Колеги Зеленського по "95 кварталу" тим часом вербували спостерігачів на дільниці, імовірно, що їх бракує.

Анатолій Гриценко вирішив маршувати Західною Україною, влаштовуючи "Марші Єдності".



Анатолій Гриценко на "Марші Єдності"

Спочатку ходив з тернополянами і заодно представляв їм свою команду, а потім поїхав до Івано-Франківська й також влаштував об'єднавчий променад.

Помізкувати над обіцянками кандидатів пропонує радіо "Новоє врємя" політичними рівняннями, якими завішана столиця України. Розгадуйте та обирайте.



Політичні рівняння від радіо "Новоє врємя".