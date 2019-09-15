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      Война на Донбассе: оккупанты били из запрещенных минометов по всем направлениям

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      Во Львове впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку
      Во Львове впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку / sprotyv.info (иллюстративное фото)

      Враг на временно оккупированных территориях 14 раз нарушил огонь за минувшие сутки, 14 сентября. Так, пророссийские боевики во время своих атак использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

      В частности, говорится о минометах калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра. Из них противник обстрелял украинские позиции вблизи Новолуганского, Новотошковского и Гладосово. Об этом информирует штаб ООС.

      Потери: На Донбассе погиб военный

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг за сутки произвел 9 обстрелов: возле Новотроицкого, Водяного, Каменки, Богдановки, Лебединского и Опытного. Вход шло стрелковое оружие и гранатометы.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов. Оккупанты стреляли неподалеку от Южного, Новолуганского, Новотошковского и Гладосово. Кроме запрещенных минометов, использовали противотанковые гранатометы.

      К счастью, несмотря на плотность обстрелов, никто из украинских воинов не пострадал.

      Заметим, что с 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Частота обстрелов значительно возросла в последнее время. Из-за коварства врага Украина продолжает нести потери. Так, только с начала сентября на Донбассе погибли 8 украинских военных.

      карта Донбас окуповані території
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Оружие
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