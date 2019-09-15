Война на Донбассе: оккупанты били из запрещенных минометов по всем направлениям

Враг на временно оккупированных территориях 14 раз нарушил огонь за минувшие сутки, 14 сентября. Так, пророссийские боевики во время своих атак использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В частности, говорится о минометах калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра. Из них противник обстрелял украинские позиции вблизи Новолуганского, Новотошковского и Гладосово. Об этом информирует штаб ООС.

Потери: На Донбассе погиб военный

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг за сутки произвел 9 обстрелов: возле Новотроицкого, Водяного, Каменки, Богдановки, Лебединского и Опытного. Вход шло стрелковое оружие и гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов. Оккупанты стреляли неподалеку от Южного, Новолуганского, Новотошковского и Гладосово. Кроме запрещенных минометов, использовали противотанковые гранатометы.

К счастью, несмотря на плотность обстрелов, никто из украинских воинов не пострадал.

Заметим, что с 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Частота обстрелов значительно возросла в последнее время. Из-за коварства врага Украина продолжает нести потери. Так, только с начала сентября на Донбассе погибли 8 украинских военных.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала