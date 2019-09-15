Війна на Донбасі: окупанти гатили із заборонених мінометів по всіх напрямках

Ворог на тимчасово окупованих територіях 14 разів порушив вогонь за минулу добу, 14 вересня. Так, проросійські бойовики під час своїх атак використовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Зокрема, мовиться про міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметри. З них противник обстріляв українські позиції поблизу Новолуганського, Новотошківського й Гладосового. Про це інформує штаб ООС.

Втрати: На Донбасі загинув військовий

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог за добу здійснив 9 обстрілів: біля Новотроїцького, Водяного, Кам’янки, Богданівки, Лебединського й Опитного. Вхід йшла стрілецька зброя та гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів. Окупанти стріляли біля Південного, Новолуганського, Новотошківського й Гладосового. Окрім заборонених мінометів, використовували протитанкові гранатомети.

На щастя, попри щільність обстрілів, ніхто з українських воїнів не постраждав.

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Частота обстрілів значно зросла останнім часом. Через підступність ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Так, лише від початку вересня на Донбасі загинули 8 українських військових.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу