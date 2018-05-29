Война на Донбассе: оккупанты прибегают к тактике терактов против мирного населения

За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе 37 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Зафиксировано 3 случая терактов против мирного населения.

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Читайте также: На Светлодарской дуге украинские военные смогли расширить свои позиции

Так, активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошкевское, Золотое, что на Луганщине и, Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино на Донетчине.

На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения украинские воины давали решительный ответ. В целом российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины, из них – 9 раз применял минометы калибра 82 и 120 миллиметра.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 6 украинских воинов были ранены. Погибших, к счастью, нет.

По данным разведки, было уничтожено трех оккупантов и пять получили ранения.

В штабе ООС также сообщают, что оккупанты прибегли к нарушениям норм Международного гуманитарного права, устраивая теракты против гражданских.

Так, примерно в 5 утра понедельника они из гранатомета обстреляли населенный пункт Чермалык. Где-то в 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из миномета по поселку Железное, в результате чего погибла 15-летняя девушка. А примерно в 15:00 террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочных ранений мирному жителю.