22:51
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 12°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Блоги Дід Панас
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Дід Панас

На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції

1125
Новини з фронту
Новини з фронту / ТСН

Вчорашні погані новини з фронту (зараз відомо, що вчора в нас загинули троє бійців, четверто дістали поранення) змінилися добрими – на Світлодарській дузі наші хлопці розширили свої позиції, відібрали в хобопоців добряче спланований та вибудуваний бункер (ще Толкін писав, що орки понад усе полюбляють вибудовувати собі все, що може прислужитися війні та вбивству).

Окрім того, семеро настамнетів демобілізувалися й увійшли до числа "кожний двохсотий житель роїсі", а ще дев'ять витягнули трьохсотий виграшний квиток і мають шанс зіграти в призову гру "в ящік".

Читайте також: Знайшовся український військовий, який зник після бою під Павлополем

Наших хлопців це не поверне, але хоч би ця гірка втіха полишилася тим, хто живі й продовжують захищати нас із вами.

А я тут от що попросити хотів. Отой випадок, коли я до вас звернувся по тисячу гривень для Медівака, нагадав дідові, що запас в нього за останні два марафони, на жаль, вичерпався. А дід вже звик, що може подібні невеличкі проблеми вирішувати оперативно – саме за рахунок резерву.

Тепер його нема й дід почувається не вельми спокійно... Зараз в нас вже майже червень і поки що великих потреб нема (можуть виникнути будь-якої миті, я про це писав, але наразі, слава Богу, все тихо – я навіть навмисне питаю в декого з наших підопічних, а вони кажуть – мовляв, ні, все в нас гаразд, нічого не треба).

То чи не зголоситься шановна громада зібрати трохи грошиків про запас – аби не нервувати кожного разу, як виникне потреба в тисячі гривень чи в кількох сотнях?

Якщо маєте "час та натхнення" – свистіть дідові. Скажу, куди перекидати – як завжди. Це не нагальна потреба – скоріш, просто для дідового заспокоєння, але було б непогано.

Читайте також: У розвідці оприлюднили кількість втрат бойовиків на Донбасі

Автор: Дід Панас
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Гроші Публікації Операція Об'єднаних сил Волонтери
Джерело: Дід Панас
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 28 травня: Сенцов погодився на терапію та історія спайдермена з Парижа
сьогодні, 22:01 Головні новини 28 травня: Сенцов погодився на терапію та історія спайдермена з Парижа
1026
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
сьогодні, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 1095
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
сьогодні, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 534
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
сьогодні, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 1347
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сьогодні, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 2276
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук