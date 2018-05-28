На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції

Вчорашні погані новини з фронту (зараз відомо, що вчора в нас загинули троє бійців, четверто дістали поранення) змінилися добрими – на Світлодарській дузі наші хлопці розширили свої позиції, відібрали в хобопоців добряче спланований та вибудуваний бункер (ще Толкін писав, що орки понад усе полюбляють вибудовувати собі все, що може прислужитися війні та вбивству).

Окрім того, семеро настамнетів демобілізувалися й увійшли до числа "кожний двохсотий житель роїсі", а ще дев'ять витягнули трьохсотий виграшний квиток і мають шанс зіграти в призову гру "в ящік".

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Наших хлопців це не поверне, але хоч би ця гірка втіха полишилася тим, хто живі й продовжують захищати нас із вами.

А я тут от що попросити хотів. Отой випадок, коли я до вас звернувся по тисячу гривень для Медівака, нагадав дідові, що запас в нього за останні два марафони, на жаль, вичерпався. А дід вже звик, що може подібні невеличкі проблеми вирішувати оперативно – саме за рахунок резерву.

Тепер його нема й дід почувається не вельми спокійно... Зараз в нас вже майже червень і поки що великих потреб нема (можуть виникнути будь-якої миті, я про це писав, але наразі, слава Богу, все тихо – я навіть навмисне питаю в декого з наших підопічних, а вони кажуть – мовляв, ні, все в нас гаразд, нічого не треба).

То чи не зголоситься шановна громада зібрати трохи грошиків про запас – аби не нервувати кожного разу, як виникне потреба в тисячі гривень чи в кількох сотнях?

Якщо маєте "час та натхнення" – свистіть дідові. Скажу, куди перекидати – як завжди. Це не нагальна потреба – скоріш, просто для дідового заспокоєння, але було б непогано.

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