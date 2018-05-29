Війна на Донбасі: окупанти вдаються до тактики терактів проти мирного населення

За минулу добу проросійські окупанти на Донбасі 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зафіксовано 3 випадки терактів проти мирного населення.

Про це інформує прес-центр Операції об'єднаних сил.

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Так, активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганщині та, Світлодарськ, Новоселівка друга, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине на Донеччині.

На обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи українські воїни давали рішучу відповідь. Загалом російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші, з них – 9 разів застосовував міномети калібру 82 та 120 міліметри.

Внаслідок бойових дій минулої доби 6 українських воїнів були поранені. Загиблих, на щастя, немає.

За даними розвідки, було знищено трьох окупантів та п'ятьох поранено.

У штабі ООС також повідомляють, що окупанти вдались до порушень норм Міжнародного гуманітарного права, влаштовуючи теракти проти цивільних.

Так, приблизно о 5 ранку понеділка вони з гранатомету обстріляли населений пункт Чермалик. Десь об 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дівчина. А приблизно о 15:00 терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю.