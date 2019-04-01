Война на Донбассе: пророссийские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Лебединского

Минувшие сутки на Донбассе прошли достаточно спокойно. Так, в день президентских выборов, 31 марта, противник обстрелял позиции украинских военных раз, вблизи Лебединского.

А вот ночь на Донбассе прошла спокойно. Так, обстрел Лебединского враг совершил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Отметим, что украинские военные на Донбассе имели возможность проголосовать на президентских выборов-2019. Они наведывались для волеизъявления до избирательных участков прифронтовых поселков.

А вот на Луганщине, близ Попасной, бойцов с передовой на голосование привозили группами. Да, там избирательный участок заменял военный шатер.