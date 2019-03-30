20:17
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Повернись живим

      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?

      265
      Інструктор фонду Євген проводить заняття з бійцями одного з підрозділів ЗСУ
      Інструктор фонду Євген проводить заняття з бійцями одного з підрозділів ЗСУ / Фонд "Повернись живим"

      Ворог працює за наводкою і чекає, коли його підступна пастка забере життя. Небезпека може підстерігати де завгодно.

       На жаль, це наша нова реальність, і подібних випадків вже немало.

      Читайте також: Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна

      Якось у Слов'янському районі правоохоронців "завели" до тракторного занедбаного гаражу. Там стояла запакована коробка, в якій були патрони, гранати та перев'язувальні бинти. На місце прибула слідчо-оперативна група та співробітник ДСНС, почали опис. Поруч вони помітили запаковану у коробці термокружку, дістали та почали відкручувати кришку. Стався вибух. Двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Зараз ворог працює таким чином, бере хитрістю. Переважно закладає саморобні вибухові пристрої,
      – розповідає інструктор з мінно-вибухової справи фонду "Повернись живим" Євген.

      Аби сапери, які працюють на Донбасі, вміли передбачувати небезпечні ситуації, наші інструктори постійно проводять з ними підготовку. Зараз на їхньому рахунку вже близько 500 підготовлених фахівців.

      А ще фонд піклується про безпеку саперів та передає підрозділам спеціальне обладнання. Наприклад, зараз ми почали закуповувати індивідуальні сумки сапера. До них входять усі необхідні приладдя: щуп, кусачки-бокорізи, паракорд, стяжки, карабін, "кішки" та інше. Сумки створені українськими фахівцями за американським зразком.

      Один комплект сапера EOD-1M коштує близько 7 000 гривень. Допомогти нашим саперам просто – достатньо лише встановити регулярний платіж, посильний саме для вас. Зробити це можна тут.

      Читайте також: "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я

      blog_ava
      Кір в Україні 2019: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила
      сьогодні
      8563
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      сьогодні , 19:35 Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди
      Яніна Ткачук 1500
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      сьогодні , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      Повернись живим 263
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сьогодні , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 814
      Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      сьогодні , 17:30 Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      Віталій Дейнега 181
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сьогодні , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 386
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук