Перед тим, як уперше підписати контракт, 26-річний Сергій із Дніпра пройшов строкову службу.

Після першого контракту він півроку був удома, а потім знову повернувся на передову. Каже, не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна.

Перед самісіньким носом бойовиків, на Авдіївській промзоні, він показує дитячі малюнки, які з усієї України надсилають бійцям його рідної 93-тя ОМБр Холодний Яр та іншим нашим захисникам. Сергій розповідає, що вдома на нього чекають дружина та новонароджений син Марк.