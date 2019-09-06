Война на Донбассе: российские наемники бьют из ствольной артиллерии

На фронте неспокойная ситуация, российские наемники все чаще бьют из запрещенного вооружения. В районе Лебединского и Гранитного били из ствольной артиллерии. Напряженная ситуация и на окраинах оккупированной Горловки.

Военные показали журналистам 24 канала, куда упал артиллерийский снаряд 122 калибра. Разорвался в нескольких метрах от позиции.

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Во время самого нашествия все, что остается, – прятаться в укрытии. Снаряд разрывается на сотни осколков. Но наемников быстро успокоили – ответный огонь из дежурных средств и точно в цель.



Место, куда упал артиллерийский снаряд

Боец с позывным "Товарищ" говорит, что боевики, скорее всего, так себя ведут от страха.



Украинский защитник "Товарищ"

Военные же периодическое затишье использовали в свою пользу – сильно укрепили позиции и обустроили новые. Следовательно, противнику на этом участке пришлось покинуть свою переднюю позицию.

Мы улучшили свое тактическое положение, мы не даем им заходить на их же позиции. Нам невыгодно, чтобы они сюда заходили, они по нас стреляют, ребята были ранены,

– добавил "Товарищ".



Передовая украинских военных

Случай отступления с позиций – далеко не первый. Ранее противник оставил целую улицу в Зайцевом. Этот населенный пункт пока частично контролируют боевики.



Окрестности Зайцева

Именно на этой улице, где российские наемники покинули свои позиции, между нами были считанные десятки метров. Они понимали, что мы хорошо укрепились, и с их стороны – угроза жизни, поэтому они покинули,

– пояснил пресс-офицер бригады Татьяна Зема.

Оккупанты понимают, что здесь военные настроены решительно. А жизнь дороже, чем территория, которая им, приезжим наемникам, не принадлежит.