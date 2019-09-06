Війна на Донбасі: російські найманці б'ють зі ствольної артилерії

На фронті неспокійна ситуація, російські найманці все частіше б'ють із забороненого озброєння. В районі Лебединського та Гранітного гатили зі ствольної артилерії. Напружена ситуація і на околицях окупованої Горлівки.

Військові показали журналістам 24 каналу, куди впав артилерійський снаряд 122 калібру. Розірвався в кількох метрах від позиції.

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Під час самої навали все, що залишається – ховатись в укриття. Снаряд розривається на сотні осколків. Та найманців швидко приборкали – вогонь у відповідь з чергових засобів і точно в ціль.



Місце, куди впав артилерійський снаряд

Боєць з позивним "Товариш" каже, що бойовики, швидше за все, так себе поводять від страху.



Український захисник "Товариш"

Військові ж періодичне затишшя використали на свою користь – добряче укріпити позиції і облаштувати нові. Відтак, противнику на цій ділянці довелося покинути свою передню позицію.

Ми покращили своє тактичне положення, ми не даємо їм заходити на їхні ж позиції. Нам не вигідно, щоб вони сюди заходили, вони по нас стріляють, були поранені хлопці,

– додав "Товариш".



Передова українських військових

Випадок відступу з позицій – далеко не перший. Раніше противник залишив цілу вулицю у Зайцевому. Цей населений пункт поки що частково контролюють бойовики.



Околиці Зайцевого

Саме на цій вулиці, де російські найманці покинули свої позиції, між нами були лічені десятки метрів. Вони розуміли, що ми гарно укріпилися і з їхнього боку – загроза життю, тому вони покинули,

– пояснив пресофіцер бригади Тетяна Зьома.

Окупанти розуміють, що тут військові налаштовані рішуче. А життя дорожче ніж територія, яка їм, приїжджим найманцям, не належить.