Война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата, – Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет высказал свое мнение относительно расширения количества прихожан патриархата, чему, по его мнению, способствует война на Донбассе.

Об этом Филарет рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Наша цель – рост киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? – Допустил войну. А эта война способствует росту Киевского патриархата", – отметил Филарет.

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Реагируя на такое высказывание предстоятеля УПЦ КП, журналисты вспомнили одну из его проповедей относительно военного конфликта на Донбассе. Тогда Филарет сказал следующее: "Не надо думать, что население Донбасса не виновато в этих страданиях. Виновато! И свою вину должно искупить страданиями и кровью".

К слову, ранее Филарет заявил, что к концу 2018 года будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.