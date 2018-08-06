Война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата, – Филарет
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет высказал свое мнение относительно расширения количества прихожан патриархата, чему, по его мнению, способствует война на Донбассе.
Об этом Филарет рассказал в эфире телеканала "Прямой".
"Наша цель – рост киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? – Допустил войну. А эта война способствует росту Киевского патриархата", – отметил Филарет.
Читайте также: Единая УПЦ получит все лавры и храмы Московского патриархата в Украине, – Филарет
Реагируя на такое высказывание предстоятеля УПЦ КП, журналисты вспомнили одну из его проповедей относительно военного конфликта на Донбассе. Тогда Филарет сказал следующее: "Не надо думать, что население Донбасса не виновато в этих страданиях. Виновато! И свою вину должно искупить страданиями и кровью".
К слову, ранее Филарет заявил, что к концу 2018 года будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.
Выбор редакции
-
Азовское море станет российским: британский эксперт посоветовал Украине, как это предотвратитьсегодня, 09:50
-
Главные новости 5 августа: убийство бойца ВСУ, крушение в Альпах, покушение на лидера Венесуэлысегодня, 08:02
-
Россияне проводят ротацию на Донбассе ежемесячно и отрабатывают новую тактику боевых действийсегодня, 07:03