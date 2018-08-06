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Война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата, – Филарет

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Филарет заявил, что война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата
Филарет заявил, что война на Донбассе способствует росту Киевского патриархата / Фото из открытых источников

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет высказал свое мнение относительно расширения количества прихожан патриархата, чему, по его мнению, способствует война на Донбассе.

Об этом Филарет рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Наша цель – рост киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? – Допустил войну. А эта война способствует росту Киевского патриархата", – отметил Филарет.

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Реагируя на такое высказывание предстоятеля УПЦ КП, журналисты вспомнили одну из его проповедей относительно военного конфликта на Донбассе. Тогда Филарет сказал следующее: "Не надо думать, что население Донбасса не виновато в этих страданиях. Виновато! И свою вину должно искупить страданиями и кровью".

К слову, ранее Филарет заявил, что к концу 2018 года будет решен вопрос о предоставлении Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Теги: Новости Украины Новости политики религия УПЦ КП Филарет Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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