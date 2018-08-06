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Війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату, – Філарет

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Філарет заявив, що війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату
Філарет заявив, що війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату / Фото з вільних мереж

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет висловив свою думку щодо розширення кількості прихожан патріархату, чому, на його думку, сприяє війна на Донбасі.

Про це Філарет розповів в ефірі телеканалу "Прямий".

"Наша мета – зростання київського патріархату. І в цьому нам допомагає сам Господь. Яким чином? – Допустив війну. А ця війна сприяє зростанню Київського патріархату", – зазначив Філарет.

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Реагуючи на таке висловлювання предстоятеля УПЦ КП, журналісти пригадали одну з його проповідей щодо військового конфлікту на Донбасі. Тоді Філарет сказав наступне: "Не треба думати, що населення Донбасу не винне в цих стражданнях. Винне! І свою провину має відкупити стражданнями і кров'ю."

До слова, раніше Філарет заявив, що до кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм Українській православній церкві Томосу про автокефалію.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Філарет УПЦ КП релігія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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