Війна на Донбасі сприяє зростанню Київського патріархату, – Філарет

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет висловив свою думку щодо розширення кількості прихожан патріархату, чому, на його думку, сприяє війна на Донбасі.

Про це Філарет розповів в ефірі телеканалу "Прямий".

"Наша мета – зростання київського патріархату. І в цьому нам допомагає сам Господь. Яким чином? – Допустив війну. А ця війна сприяє зростанню Київського патріархату", – зазначив Філарет.

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Реагуючи на таке висловлювання предстоятеля УПЦ КП, журналісти пригадали одну з його проповідей щодо військового конфлікту на Донбасі. Тоді Філарет сказав наступне: "Не треба думати, що населення Донбасу не винне в цих стражданнях. Винне! І свою провину має відкупити стражданнями і кров'ю."

До слова, раніше Філарет заявив, що до кінця 2018 року буде вирішено питання про надання Вселенським патріархом Варфоломієм Українській православній церкві Томосу про автокефалію.